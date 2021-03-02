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"مُديريات الداخلية" تُصدر قرابة 45 ألف مُعاملة خلال فبراير المُنصرم

02 آذار / مارس 2021 12:44

"مُديريات الداخلية" تُصدر قرابة 45 ألف مُعاملة خلال فبراير المُنصرم

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية الشق المدني 44 ألف و977 معاملة للمواطنين خلال شهر فبراير المُنصرم، من ضمنها 9 آلاف و100 معاملة مواليد ووفيات، ومعاملة سجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المديريات الخمس (غزه –الشمال – الوسطى-خانيونسرفح)، أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 17 ألف و782 معاملة " (هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف) و"981" معاملة تصحيحات أحوال مدنية.

 ولفتت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديريات أتمت 5 آلاف و537 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، فيما أنجزت دائرة الإقامات 242 معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت "404" معاملات، إضافة إلى 7 آلاف و486 معاملة تدقيق أحوال مدنية، في حين أتمت دائرة الشؤون العامة بالمديريات "323"معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها، كما وأصدرت "1971" شهادة حسن سيرة وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية "1151"معاملة.

الجدير ذكره أن المُديريات التابعة لوزارة الداخلية الشق المدني تقدم خدماتها المدنية للسكان داخل القطاع بما يحفظ الهوية والوجود الفلسطيني.

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