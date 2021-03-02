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النائب العام يُشيد بأداء مركز شرطة رفح

02 آذار / مارس 2021 01:17

النائب العام يُشيد بأداء مركز شرطة رفح
النائب العام يُشيد بأداء مركز شرطة رفح

غزة- الرأي

 أشاد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، بأداء مركز شرطة رفح خلال زيارة له ،اطّلع خلالها على عمل المركز والأقسام التي لها علاقة مباشرة بعمل النيابة العامة .

وكان في استقباله مدير شرطة المركز المقدم إبراهيم ضهير ورؤساء الأقسام في المركز .

كما ناقش الطرفان آلية تحسين العمل وتطوير الأداء وتعزيز العلاقة بين النيابة العامة ومركز الشرطة بما يخدم المواطن ويسهل عليه الإجراءات القانونية.

ورافق المقدم ضهيرُ النائب العام في جولةٍ لمكتب التحقيق الذي يُعد حلقة التواصل الأبرز مع النيابة العامة ، وبحث سبل التعاون المشترك لضمان سير الدعوى الجزائية بما يتوافق مع القانون ،كما تفقد المدهون نظارة المركز وتابع أحوال الموقوفين داخلها واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجهم . 

وأطلع ضهيرُ النائب العام على إنجازات التحقيق والتطوير الذي لحقه خلال السنوات الأخيرة ،لاسيما التعامل الإلكتروني مع ملفات الشكاوى والأرشفة والتبليغات .

بدوره أشاد النائبُ العام بأداء قيادة وضباط وأفراد مركز شرطة رفح على جهودهم المبذولة في بسط الأمن ونشر الطمأنينة بين المواطنين مؤكداً على ضرورة احترام المواطنين والعمل على حفظ حقوقهم بما يتناسب مع القانون ، وأثنى على أداء مكتب التحقيق في المركز .

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