"الغصين" يثمن دور نقابة العاملين في مهنة الحلاقة

غزة- الرأي

ثمَّن وكيل وزارة العمل المهندس إيهاب الغصين بدور النقابات العاملة في محافظات الوطن ومتابعتها واهتمامها بالعاملين فيها.



جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بمهنة الحلاقة ، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك فيما بينهما.



وتخلل اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تمثل أولوية للنقابة أبرزها مشكلة التأمين الصحي وجائحة كورونا وحجم تأثيرهما على مهنة الحلاقة؛ و كذلك دور النقابة في منح التراخيص اللازمة لمراكز تدريب الحلاقة.



من جانبهم أشاد أعضاء مجلس الإدارة بجهود وزارة العمل في تشغيل العديد من المواطنين ضمن المشاريع الممولة ،مطالبين بأن يكون لفئة الحلاقين فرصة في الاستفادة من مشاريع وبرامج الوزارة.