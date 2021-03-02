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"الأوقاف" تناقش آليات تقييم أداء المديريات وتطوير الخدمات

02 آذار / مارس 2021 01:31

"الأوقاف" تناقش آليات تقييم أداء المديريات وتطوير الخدمات

غزة- الرأي

عقدت لجنة الجودة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اجتماعاً مع مدراء مديريات الأوقاف والادارة العامة للمساجد والمديريات، لمناقشة آليات تقييم أداء المديريات وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، ومناقشة دليل الاجراءات الخاص بلجان المساجد.


وأوضح رئيس اللجنة ومسؤول ملف التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بالوزارة أ. ماهر يعقوب  أن اللقاء ناقش تحديد الأوزان النسبية الخاصة بكل مديرية أوقاف، مشيراً الى أنه تم الاتفاق على آليات التقييم التي تنوعت بين تقييم الأداء المرتبط بتنفيذ الخطة التشغيلية، وتقييم الأداء المرتبط بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، بناء على معايير الجودة الحكومية المعتمدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.


وأكد يعقوب على ضرورة الارتقاء بمقرات المديريات باعتبارها مراكز تقديم الخدمة وفق الأسس والمعايير الحكومية، داعياً الى ضرورة التعاون والمساندة والتوجيه في كل ما يخدم المواطن والارتقاء بأداء الوزارة.

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