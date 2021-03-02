"التعليم" تعلن أسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية في اندونيسيا

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الرتبية و التعليم العالي عن أسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية في أندونيسيا للعام 2021-2020.

ونوهت إلى أن الترشيح لا يعني القبول النهائي ويعتمد القبول النهائي على موافقة الجامعات والدول.

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