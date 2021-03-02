"التعليم" تعلن أسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية في اندونيسيا

أعلنت وزارة الرتبية و التعليم العالي عن أسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية في أندونيسيا للعام 2021-2020.
ونوهت إلى أن الترشيح لا يعني القبول النهائي ويعتمد القبول النهائي على موافقة الجامعات والدول.
عاجل |
02 آذار / مارس 2021 01:37
غزة- الرأي
أعلنت وزارة الرتبية و التعليم العالي عن أسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية في أندونيسيا للعام 2021-2020.
ونوهت إلى أن الترشيح لا يعني القبول النهائي ويعتمد القبول النهائي على موافقة الجامعات والدول.
14:07بلدية غزة تبحث مع شركة "أوريدو" سبل تعزيز التعاون المشترك
14:00الاقتصاد تناقش تطوير مقترح حوسبة عمليات التحصيل المالي
13:56"المجلس الأعلى للرياضة" ينظم ورشتي عمل لتحديد احتياجات الأندية الرياضية
13:48مختصون يوصون بتطوير قدرات الشباب في مجالات الاعلام والتكنولوجيا
13:206 وفيات و2412 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين