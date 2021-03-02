"التعليم" تتابع مجالات الجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي

غزة- الرأي

أكد مدير عام هيئة الاعتماد والجودة د. أحمد زعرب أن وزارة التعليم تتابع جميع مجالات الجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي والتي من خلالها يتم متابعة جميع البرامج والتخصصات في الجامعات والكليات الفلسطينية والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الطلبة وسوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من وزارة التعليم برئاسة د. أحمد زعرب لكلية الزيتونة, وكان استقبالهم أ. مروة المصري عميد الكلية.

وناقش د. زعرب مع عميد الكلية العديد من القضايا التي تخص معايير الجودة في الكلية, بالإضافة الى اعتماد برنامج الإنتاج الحيواني, مؤكداً على ضرورة التزام الكلية بمعايير الاعتماد والجودة المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم العالي.

من ناحيتها ثمنت أ. مروة المصري عميد كلية الزيتونة دور الهيئة البارز والملموس في ضبط الجودة والنوعية في جميع مؤسسات التعليم العالي, وأكدت على التزام الكلية بجميع توجيهات الوزارة ومعايير هيئة الاعتماد والجودة واستمرارية التواصل مع الهيئة لتبادل الآراء والاقتراحات.

وقام الوفد بجولة في مرافق الكلية وخاصة المتعلقة بافتتاح برنامج الإنتاج الحيواني وتقييم البيئة المكانية وأكد أن هناك توصيات للكلية ستكون هي المعيار الحقيقي لافتتاح البرنامج.

وقد ضم الوفد أ. محمد المزين مدير دائرة الاعتماد والتراخيص م. ياسر عمار مدير الجودة والنوعية د. خالدي النويري رئيس قسم تقييم البرامج د. عماد ابو سمعان رئيس قسم الإجراءات الفنية أ. زكريا الشريف رئيس قسم الإجراءات الإدارية.

وفي نهاية الزيارة شكرت أ. مروة الوفد الزائر وأبدت استعداد الكلية بالالتزام بمعايير الاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي.