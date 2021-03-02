مختصون يوصون بتطوير قدرات الشباب في مجالات الاعلام والتكنولوجيا

غزة- الرأي

طالب عدد من المختصين في الصحافة والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بضرورة العمل على تنمية قدرات الشباب الفلسطيني في مجالات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير البرامج التدريبية ذات العلاقة بالتخصصات الإعلامية والتكنولوجية والبرمجيات، وتعزيز وعي الشباب بأهمية استثمار التكنولوجيا والإعلام الرقمي للدخول إلى سوق العمل والعمل عن بعد.



ودعا هؤلاء إلى ضرورة تخصيص دعم حكومي للأعمال الإعلامية وحاضنات الأعمال الخاصة بالشباب، وتسهيل برامج الإقراض والتمويل والتسجيل للمشاريع الصغيرة الناشئة لتمكينها من التوسع في تقديم خدماتها.



جاء ذلك، خلال ورشة عمل حول واقع الشباب الفلسطيني في الإعلام والتكنولوجيا نظمتها الهيئة العامة للشباب والثقافة بالتعاون مع منتدى الشباب الحضاري، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومستشار التعاون الدولي في وزارة الإعلام الأستاذ تيسير محيسن، ومستشار التطوير في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد السباح، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين والمختصين في تكنولوجيا المعلومات.



وأوصى المشاركون بضرورة تنظيم ومراجعة البيئة التشريعية والقانونية التي تخدم بيئة القطاع الإعلامي والتكنولوجي، ونشر ثقافة حرية الاعلام وأهمية ريادة الأعمال عبر وسائل الإعلام المحلية ضمن حملات إعلامية مكثفة.



من جهته أوضح محيسن، أن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي تعقدها الهيئة بالتعاون مع المؤسسات ذات الاختصاص بقضايا الشباب، لإعداد وبناء استراتيجية الشباب، في إطار خطة العمل الحكومي بغزة للفترة 2021-2023.



وأكد أن بناء استراتيجية الشباب يستند إلى قواعد علمية في تحليل قطاع الشباب واحتياجاته، وينطلق ابتداءً من مراجعة وتحليل وثائق وخطط التنمية الاجتماعية، ومؤشرات واقع الشباب كمرجعية في بناء رؤية ورسالة استراتيجية الشباب.



وأشار إلى أن نقاشات بناء استراتيجية الشباب خلُصت إلى خمسة محاور رئيسية وهي المشاركة السياسية والمجتمعية، وبناء القدرات وريادة الأعمال، والشباب والتكنولوجيا، والبنى التحتية لقطاع الشباب، الإعلام والتكنولوجيا، والصحة والبيئة، لافتًا إلى أن الخطة الوطنية ستشتمل على برامج وتوجهات في قطاع الشباب في المحاور المختلفة.



يذكر أن الهيئة أعلنت الأسبوع الماضي عن انتهاء كافة استعداداتها لتشكيل المجلس الاستشاري الشبابي في محافظات قطاع غزة، للمساهمة في تقديم الاستشارات والتوصيات لرئيس الهيئة بعد دراسة الموضوعات ذات الطبيعة الاستراتيجية الهامة التي تحال إليه والمرتبطة بشريحة الشباب.