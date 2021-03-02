"المجلس الأعلى للرياضة" ينظم ورشتي عمل لتحديد احتياجات الأندية الرياضية

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورشتي عمل لتحديد احتياجات الأندية الرياضية في مجال بناء القدرات وتأهيل القادة الرياضيين، في نادي خدمات جباليا لأندية شمال غزة، وفي نادي الأقصى لأندية الوسطى، وبمشاركة مندوبي الأندية ، وبحضور مسؤول قسم الأندية بالمجلس الأعلى في الشمال إحسان ابو دان،

وأوضح بلال الشاعر مدير المعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين أن الورشة ناقشت رؤية واستراتيجيات وخطة المعهد الوطني التي تركز على بناء منظومة الأندية الرياضية الداخلية وإعداد الأدلة ومنهجيات العمل التي تساهم في استدامة عمل الأندية الرياضية.

وقال الشاعر إن الهدف الأساسي من الورشة تهيئة البيئة المناسبة لتحديد الاحتياجات من خلال استمارة تحتوي على جميع البيانات المطلوبة في مجال التأهيل وإعداد الكوادر الرياضية والإداريين في الاندية.

واستعرض الشاعر استراتيحيات عمل المعهد وخطته والشراكات التي تعقد مع الجهات ذات العلاقة كما ذكر بأن المجلس الأعلى يسعى لبناء قدرات الأندية من خلال منظومة مالية وإدارية وبرامج تدريبية تدفع عجلة القطاع الرياضي، كما تم طرح آليات الخدمة الخاصة بالمشاريع الصغيرة وقرض الزواج التي يقدمها المجلس للقطاع الرياضي، والآليات المعتمدة للطلبات ونماذج التقدم لهذه البرامج.

ورحب ممثلو الأندية بما يطرحه المعهد من تدخلات على مستوى تأهيل الإداريين وإعداد القادة والاستماع لاحتياجات الأندية في هذا المجال بما يخدم تطوير القطاع الرياضي.