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لتعزيز التحول الالكتروني

الاقتصاد تناقش تطوير مقترح حوسبة عمليات التحصيل المالي

02 آذار / مارس 2021 02:00

الاقتصاد تناقش تطوير مقترح حوسبة عمليات التحصيل المالي
الاقتصاد تناقش تطوير مقترح حوسبة عمليات التحصيل المالي

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الاقتصاد الوطني، أولى جلساتها بشأن مناقشة وتطوير مقترح حوسبة عمليات التحصيل المالي وتوصيف وظائف النظام المحوسب، مع دائرتيْ: المختبرات وحماية المستهلك.


وذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أ. إبراهيم المصري أن المشروع يهدف إلى تصميم برنامج مالي قياسي موحد لكافة الوحدات التنظيمية بالوزارة، ويتواءم مع متطلبات الأنظمة والقرارات المالية.


وأفاد بأن أبرز الأهداف المتوقعة هي ضبط إجراءات التحصيل المالي وكفاءة الرقابة على الدورة المالية المستندية، وتحقيق التكامل والترابط للبيانات والمعلومات بين الإدارات والوزارات ذات الصلة، وتوجيه التقنية في تسهيل تنفيذ المعاملات.


وذكر بأن مقترح المشروع ينسجم وخطط وأولويات الوزارة والحكومة بشأن تعزيز التحول الالكتروني وتطبيق مفاهيم الحوكمة.


وأثنى مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك م. عبد الفتاح أبو موسى على المشروع.


وأوضح بأن مخرجات ورشة العمل ستدعم حوسبة العمليات الفنية بالإدارة؛ مما سينعكس بالإيجاب على مستويات الأداء والرقابة.


جدير بالذكر أن اللقاءات المجدولة تستهدف المستويات الإشراقية والمستخدمين المباشرين في كافة الوحدات التنظيمية بالوزارة ذات الصلة.

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