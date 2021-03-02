بلدية غزة تبحث مع شركة "أوريدو" سبل تعزيز التعاون المشترك

غزة- الرأي:

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من شركة الاتصالات "أوريدو" برئاسة الرئيس التجاري التنفيذي للشركة م. هيثم أبو شعبان، سبل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشاريع تطويرية تخدم المواطنين في المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، ناقش خلاله الطرفان العلاقات المشتركة وسبل تطويرها، والجهود التي تبذلها البلدية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التي تخدم المدينة.

وأطلع رئيس البلدية الوفد على الجهود التي تبذلها البلدية لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في المدينة، والمشاريع التي تنفذها في مجالات مختلفة، وأوضاع البلدية والجهود التي تبذلها لتطوير الخدمات الالكترونية.

بدور؛ أطلع م. هيثم أبو شعبان، رئيس البلدية على أوضاع شركة "أوريدو" والجهود التي تبذلها لتطوير العمل لخدمة المشتركين، ورؤيتها لتعزيز التعاون مع بلدية غزة والمؤسسات المختلفة لتوفير خدمة أفضل للمواطن.

وناقش الطرفان سبل تطوير الخدمات الالكترونية للبلدية، وتنفيذ مشاريع تخدم المدينة، وتعزيز التعاون بين البلدية في مختلف المجالات ذات العلاقة.

واتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يحقق تعاون أفضل بين البلدية والشركة ويعود بالنفع على المواطن.