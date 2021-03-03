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إطلاق أوّل ساعة ذكية بنمط رياضي خاص لكرة القدم.. هذه خصائصها!

03 آذار / مارس 2021 08:38

إطلاق أوّل ساعة ذكية بنمط رياضي خاص لكرة القدم.. هذه خصائصها!
إطلاق أوّل ساعة ذكية بنمط رياضي خاص لكرة القدم.. هذه خصائصها!

تستعد شركة "ZTE" لعقد حدث في الرابع من آذار الحالي للإعلان الرسمي عن هواتف الألعاب "Red Magic 6"، كما تقدم الشركة خلال الحدث ساعة "RED MAGIC" التي تأتي كأول إصدار يتميز بنمط رياضي خاص لكرة القدم.

العالم - منوعات

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "ZTE"، ني في، عن خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية يأتي بمميزات جديدة، تتضمّن الكشف الذكي عن معدل ضربات القلب ومراقبة حالة المستخدم أثناء النوم، وقياس نسبة الأوكسجين في الدم أثناء التدريبات الرياضية.

كما كشف إعلان تشويقي عن بعض مواصفات ساعة "Red Magic 6" المرتقبة التي تأتي بشاشة "AMOLED" بحجم 1.39 إنشاً، كما يصل وزن الساعة الذكية إلى 30 غراماً، وببطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 15 يوم.

كما تدعم الساعة الذكية حتى 16 نمطاً رياضياً، وتقاوم الماء عند عمق 50 متراً.

كما تتضمن الساعة الذكية نمطاً رياضياً خاص لكرة القدم للمرة الأولى في الساعات الذكية، على أن يعمل هذا النمط على تسجيل ومتابعة الظروف الخاصة بنشاط رياضة كرة القدم على مدار التدريبات.

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