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إطلاق أول مركبة جوية قتالية بدون طيار أسرع من الصوت فى العالم

03 آذار / مارس 2021 08:40

إطلاق أول مركبة جوية قتالية بدون طيار أسرع من الصوت فى العالم
إطلاق أول مركبة جوية قتالية بدون طيار أسرع من الصوت فى العالم

أطلقت شركة Kelley Aerospace ومقرها سنغافورة رسمياً أول مركبة جوية قتالية أسرع من الصوت في العالم (UCAV)، وتم تصميم الطائرة المسماة " Arrow '' بقذيفة واحدة مصنوعة من ألياف الكربون خفيفة الوزن، والتي تسمح لها بقراءة سرعات تصل إلى ماخ 2.1  بما يتجاوز سرعة الصوت.
 
ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم تجهيز UCAV بمقطع عرضي منخفض للرادار وتوقيع بالأشعة تحت الحمراء، وهو مصمم لأدوار قتالية أو استطلاع متعددة.
 
وتقول الشركة، إنها تلقت بالفعل أكثر من 100 طلب مسبق لشراء آلة الحرب، والتي تتراوح تكلفتها بين 9 ملايين و16 مليون دولار.
 
وشاركت Kelley Aerospace على موقعها على الإنترنت: "تم تصميم Arrow لاستكمال الطائرات المأهولة ويكون مضاعفًا للقوة في ساحة المعركة الجوية".
 
وستتحكم طائرة مقاتلة مأهولة في طائرات بدون طيار متعددة من طراز Arrow، وتكلف كل منها بمهام مختلفة، سيسمح هذا للمسؤولين العسكريين بإضافة مجموعة متنوعة من الأسلحة حسب المهمة.
 
وتقول الشركة أيضًا، أن Arrow يمكنه الإطلاق بشكل مستقل أو يمكن التحكم فيه عن بُعد بواسطة جهازي تحكم في المحطة الأرضية.
 
ولعل ما يجعل هذه الآلة مميزة للغاية هو أنها أول من يسافر أسرع من سرعة الصوت، وهي 1 ماخ، ولكن يمكن أن يصل السهم إلى ماخ 2.1.
 
تخطط Kelley Aerospace لتكون لاعباً كبيراً في المنطقة الأسرع من الصوت، وقد تكون Arrow UCAV هو الدافع الذي تحتاجه للسيطرة، وفي حفل إطلاق في سنغافورة في ديسمبر 2020، كشفت الشركة أنها تقوم أيضًا بتطوير طائرة أعمال أسرع من الصوت.
 

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