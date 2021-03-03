مانشستر سيتي يواصل حصد الأرقام ويعزز صدارته للدوري الإنكليزي

واصل مانشستر سيتي ممارسة هوايته في تحقيق الأرقام القياسية والمميزة ومدد الفريق مسيرة انتصاراته الرائعة في 2021 بفوز ثمين 4/ 1 على وولفرهامبتون، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الـ29 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ولعب الجزائري رياض محرز دورا بارزا في فوز الفريق المعروف بلقب سيتزنز” حيث سجل هدفا وصنع هدفين ليقود الفريق للفوز الثمين.

وحقق مانشستر سيتي اليوم انتصاره الثالث عشر على التوالي في 13 مباراة خاضها بالدوري الإنكليزي منذ بداية 2021 ليمدد الرقم القياسي لعدد الانتصارات التي يحققها أي فريق في الدوري الإنكليزي خلال بداية العام الميلادي.

وعزز مانشستر سيتي صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 65 نقطة بفارق 15 نقطة أمام جاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس غدا في مباراة أخرى بنفس المرحلة ويمكنه تقليص الفارق مجددا قبل المواجهة المرتقبة بين قطبي مانشستر يوم الأحد المقبل في المرحلة التالية من المسابقة.

وعلى استاد ” الاتحاد” في مانشستر ، أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدف من النيران الصديقة، حيث سجله البلجيكي لياندير ديندونكير مدافع وولفرهامبتون عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني، وعلى الرغم من السيطرة شبه التامة لمانشستر سيتي منذ بداية المباراة ، سجل وولفرهامبتون هدف التعادل بضربة رأس من كونور كوادي في الدقيقة 61.

ولكن مانشستر سيتي انتزع التقدم بالهدف الذي سجله البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 80 اثر تمريرة أخرى من محرز الذي صنع الهدف الأول للفريق أيضا.

ونال محرز المكافأة المناسبة على جهده في المباراة حيث سجل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 90 ثم اختتم جيسوس أهداف اللقاء بهدف ثان له ورابع للفريق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.