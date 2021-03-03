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يُشكل لجنة قانونية متخصصة لإعداد مشروع قانون

ديوان الفتوى والتشريع يناقش مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية

03 آذار / مارس 2021 10:31

ديوان الفتوى والتشريع يناقش مشروع قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002
ديوان الفتوى والتشريع يناقش مشروع قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002

غزة- الرأي

باشرت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م والمشكلة بالقرار رقم (2/2021م) الصادر عن رئيس ديوان الفتوى والتشريع أعمالها.

حيث عُقد اللقاء الأول للجنة بمقر ديوان الفتوى والتشريع، وذلك بحضور فريق قانوني متخصص ضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.


وتأتي أعمال هذه اللجنة ضمن أنشطة ومهام ديوان الفتوى والتشريع الرامية لتحديث المنظومة القانونية وتطوير التشريعات الفلسطينية وتعزيز الثقافة القانونية في فلسطين بما يحقق رؤية ورسالة الديوان، وذلك وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 1995م بشأن إجراءات إعداد التشريعات.

156227632_132607825426977_8900912746659581854_o ديوان الفتوى والتشريع يناقش مشروع قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002
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