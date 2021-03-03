"الزراعة" تكرم موظفيها المتقاعدين

غزة- الرأي

كرمت وزارة الزراعة الفلسطينية، كوكبة من موظفيها المتقاعدين "المتصاعدين"، وذلك خلال حفل تكريمي نظمته في مقر الإدارة العامة للمحررات، بحضور وكيل الوزارة د.إبراهيم القدرة والمدراء العامون بالوزارة.



وقال القدرة "إن هذا التكريم أقل واجب يمكن أن نقوم به تجاه زملاء أعزاء وبالطبع لن نوفيهم جزءاً من حقهم علينا، لما حملوا من أمانة وأدوها على أكمل"، مشيداً بدورهم وجهودهم في خدمة القطاع الزراعي، وإخلاصهم خلال فترة عملهم و خدمة وطنهم وشعبهم.



وتمنى القدرة على زملاءه الذين وصفهم بـ”المتصاعدين” أن لا يبخلوا بعلمهم وخبراتهم على إخوانهم وزملائهم في الوزارة، مضيفاً “إن التقاعد لا يعني انتهاء الخدمة بل هي بداية مرحلة جديدة في تقديم الخبرة والعلم والمشورة”.



كما أثنى القدرة، على التنظيم الجيد لحفل التكريم من قبل العلاقات العامة والاعلام والاستضافة الرائعة من كافة العاملين في الادارة العامة للمحررات ومديرها العام محمد اللولو.



وفي كلمته نيابة عن زملاءه المتقاعدين، قدم د.سعيد الكفارنة، الشكر لوكيل الوزارة ولكافة الأطقم الفنية والإدارية في الوزارة علي التكريم، متمنياً التوفيق لكافة الموظفين في الوزارة .



وأشار إلى أن المهندسين والأطباء البيطريين سيبقون الأوفياء لعملهم وشعبهم ولن يبخلوا بأي شيء، مؤكداً استعداده وزملائه لتقديم الخدمة والمشورة والنصائح لكافة العاملين في الوزارة، كما أنهم سيسخرون خبراتهم لخدمة زملائهم وشعبهم ووطنهم .



وفي ختام الحفل، تم إهداء المتقاعدين نسخة من المصحف الكريم و درع يرمز لخارطة فلسطين، وذلك تقديراً وعرفاناً من الوزارة لدورهم الكبير خلال فترة عملهم في وزارة الزراعة.