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مدرسة بتعليم الوسطى تقدم الدعم النفسي لأولياء الأمور

03 آذار / مارس 2021 11:30

مدرسة بتعليم الوسطى تقدم الدعم النفسي لأولياء الأمور
مدرسة بتعليم الوسطى تقدم الدعم النفسي لأولياء الأمور

غزة- الرأي

 عقدت مدرسة زينب الريس الأساسية المشتركة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى الاجتماع الأول لأولياء الأمور في الفصل الدراسي الثاني بحضور مديرة المدرسة أميمة خاطر وتنفيذ المرشدة التربوية رحاب صندوقة ومعلمة التربية الخاصة غالية أبو الحصين، ومشاركة مجموعة من الأمهات، وذلك استكمالاً لبرنامج مشاركة الأهل الذي تنظمه المدرسة، ولرفع الوعي لدى الأهالي والطلبة بأهمية الإجراءات الوقائية للحماية من جائحة كورونا.

المرشدة التربوية رحاب صندوقة رحبت بالحضور وتحدثت عن أهمية الاجتماع بأولياء الأمور الذي يتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وقالت أن الهدف من الاجتماع هو تقديم الدعم النفسي لهم وللطلبة في ظل جائحة كورونا ورفع مستوى الوعي بخطورة جائحة كورونا وأهمية الوقاية منها.

وقدمت صندوقة شرحاً حول أهم العقبات التي تواجه الطلبة في ظل جائحة كورونا وطرق متابعة الطلبة دراسياً وسلوكياً مع التأكيد على الالتزام بالبروتوكول الصحي والاشتراطات الصحية، وتطرقت إلى الحديث عن أهم الخصائص النمائية لدى الطلبة في هذا المرحلة وضرورة تقديم الدعم النفسي لهم بإتباع عدة إجراءات صحية وتربوية ونفسية للتخفيف من حدة الخوف والقلق لديهم من جراء هذه الجائحة.

وفي نهاية الاجتماع قامت المدرسة توزيع مطوية على الأمهات تحتوي على العديد من النصائح والإرشادات للتعامل مع أطفالهم في حالات الطوارئ وخلال جائحة كورونا. 

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