وكالة الرأي الفلسطينية 69 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الإقامات وشؤون الأجانب تُصدر 600 وثيقة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تبحث التعاون المشترك مع جمعية الخليج التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط الجامعية تفتتح دورة الصاعقة للطلبة الخريجين وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بتعليم الوسطى تقدم الدعم النفسي لأولياء الأمور وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في حوارة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تكرم موظفيها المتقاعدين وكالة الرأي الفلسطينية المياه وجودة البيئة تؤكد متابعتها للتسرب النفطي قبالة ساحل البحر وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع يناقش مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2774) الأربعاء3/3/2021
أخبار » الأخبار الحكومية

كلية الرباط الجامعية تفتتح دورة الصاعقة للطلبة الخريجين

03 آذار / مارس 2021 11:36

كلية الرباط الجامعية تفتتح دورة الصاعقة للطلبة الخريجين
كلية الرباط الجامعية تفتتح دورة الصاعقة للطلبة الخريجين

غزة- الرأي

افتتحت كلية الرباط الجامعية، اليوم الأربعاء، دورة الصاعقة الحتمية للطلاب الخريجين من دفعة علوم الشرطة التاسعة والدفعة الرابعة من العلوم البحرية.

بدوره، أكد قائد جناح التدريب، عقيد ركن، ياسر منصور، أن هذه الدورة تأتي في إطار زيادة القدرة التدريبية ورفع كفاءة الطلاب الخريجين في مجالات عدة.

 وأوضح، منصور أن الدورة مكونة من أربعة مراحل تدريبية، يتخللها برنامج اللياقة البدنية، وطب الحروب، والطبوغرافيا العسكرية، ومهارات الميدان، والمشاريع الخاصة، مشيرًا إلى أن الطلاب سيخضعون لضغط نفسي وتدريبي أثناء الدورة.

من جانبه، أشاد عميد الكلية الدكتور ناصر سليمان، بتلك الدورة وبأهمية هذه المرحلة والتي تعتبر الأولي في مجال التدريب العسكري لشمولها على جوانب مهمة تُكسب الطالب بعد تخرجه منها مهارات خاصة.

2b06bdc4-6d05-4eee-ba33-8ed061d390bf كلية الرباط الجامعية تفتتح دورة الصاعقة للطلبة الخريجين
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟