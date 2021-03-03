كلية الرباط الجامعية تفتتح دورة الصاعقة للطلبة الخريجين

غزة- الرأي

افتتحت كلية الرباط الجامعية، اليوم الأربعاء، دورة الصاعقة الحتمية للطلاب الخريجين من دفعة علوم الشرطة التاسعة والدفعة الرابعة من العلوم البحرية.

بدوره، أكد قائد جناح التدريب، عقيد ركن، ياسر منصور، أن هذه الدورة تأتي في إطار زيادة القدرة التدريبية ورفع كفاءة الطلاب الخريجين في مجالات عدة.

وأوضح، منصور أن الدورة مكونة من أربعة مراحل تدريبية، يتخللها برنامج اللياقة البدنية، وطب الحروب، والطبوغرافيا العسكرية، ومهارات الميدان، والمشاريع الخاصة، مشيرًا إلى أن الطلاب سيخضعون لضغط نفسي وتدريبي أثناء الدورة.

من جانبه، أشاد عميد الكلية الدكتور ناصر سليمان، بتلك الدورة وبأهمية هذه المرحلة والتي تعتبر الأولي في مجال التدريب العسكري لشمولها على جوانب مهمة تُكسب الطالب بعد تخرجه منها مهارات خاصة.