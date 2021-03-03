التعليم تبحث التعاون المشترك مع جمعية الخليج التعليمية

غزة- الرأي

نفذت وزارة التربية والتعليم العالي زيارة لمؤسسة الخليج التعليمية لمناقشة احتياجات الوزارة للعام 2021/2022م وبحث آفاق التعاون المشترك.



وضم وفد الوزارة أحمد عايش النجار نائب مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، و محمد نصار مدير دائرة المشاريع، و إيمان عبيد رئيس قسم الاتفاقيات والمشاريع، و علاء فيصل رئيس قسم العلاقات العامة.



وكان في استقبال الوفد الزائر د. فيروز الخزندار رئيس مجلس إدارة جمعية الخليج، و يوسف شومان مدير المشاريع، و منى عاشور منسق المشاريع.



وثمن النجار جهود مؤسسة الخليج التعليمية، مؤكداً على عمق العلاقة المميزة والتعاون المشترك في سبيل دعم الميدان التعليمي، متمنياً أن تتواصل وتتطور الشراكة بما يحقق الخدمة لمدارسنا وطلبتنا، كما أكد أن وزارة التعليم تقدم الشكر لجميع الجمعيات والمؤسسات والدول العربية والإسلامية والعالمية الداعمة لفلسطين.



و أكَّد النجار على أن احتياجات قطاع التعليم كبيرة جداً، ويتوجب على الجميع وقفة جادة للنهوض بالواقع التعليمي في ظل الحصار المفروض على القطاع.



بدورها أشادت د. الخزندار بالدور الخدماتي لوزارة التربية والتعليم العالي، مستعرضة أهم المشاريع التي قدمتها مؤسستها لميدان التربية، كما أكدَّت على نيَّة مؤسسة الخليج مضاعفة التعاون مع الوزارة، مشددةً على ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات لدعم البرامج والخطط التعليمية.

وقدمت الخزندار شرحاً وافياً عن عدد من المشاريع التي قدمتها جمعية الخليج التعليمية للتعليم في الخمس سنوات السابقة والتي بلغت قيمتها سبعة ملايين دولار، مضيفةً أن الجمعية وضعت عدة مشاريع مهمة على سلم أولويات خطة الجمعية المقدمة للتعليم للعام الحالي 2021/2022.

من جانبه قدّم نصار شرحاً مختصراً عن احتياجات وزارة التعليم في العام الحالي والتي تمحورت حول بناء مدارس جديدة، وصيانة مدارس، وإضافة صفوف دراسية في بعض المدارس، وتنفيذ مشاريع المختبرات العلمية ومختبرات الحاسوب، والحاجة لبناء مدرسة مهنية، وغيرها من المشاريع المهمة، والتي تنوي الوزارة تنفيذها خلال هذا العام لتحسين جودة التعليم.

وفي ختام الزيارة تم تقديم درع الوزارة التقديري لمؤسسة الخليج، واتفق الطرفان على استمرار اللقاءات الثنائية والتنسيق المشترك بما يخدم مدارسنا وطلبتنا.