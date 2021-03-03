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الإقامات وشؤون الأجانب تُصدر 600 وثيقة خلال فبراير

03 آذار / مارس 2021 11:48

الإقامات وشؤون الأجانب تُصدر 600 وثيقة خلال فبراير
الإقامات وشؤون الأجانب تُصدر 600 وثيقة خلال فبراير

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني 600 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال شهر شباط/ فبراير المُنصرم.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الإقامات وشؤون الأجانب، أن مكاتبها أنجزت 123 معاملة توزعت بين 50 طلب موافقة دخول زائر أجنبي ومن أصل فلسطيني، و53 طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر، بالإضافة لـ 16 معاملة "طلب إقامة سنوية وتجديد وطلب إقامة متأخر" ومعاملات تصريح إقامة "مؤقتة".

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 477 معاملة عبر مكتبها الرئيسي توزعت إلى 173 إفادة حركة معبر وإغلاق معبر، و132 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة.

كما استقبلت دائرة شؤون المغتربين 31 إفادة تنوعت بين "إقامة - عدم اقامة - عدم ممانعة لدخول فلسطيني مغترب)، بالإضافة لـ 141 معاملة تنوعت بين "إثبات حالة وجود في قطاع غزة - إثبـــات وصول - إثبــات مغادرة - إثبــات إرجـاع".

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