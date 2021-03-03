مدير تعليم رفح يجتمع باللجان الإعلامية المدرسية

رفح- الرأي

اجتمع صباح اليوم مدير التربية والتعليم أشرف عابدين بمديري المدارس وأعضاء اللجان الإعلامية في المدارس، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب ورئيس قسم التقنيات التربوية د. مجدي برهوم ومن قسم العلاقات العامة والإعلام عادل أبو كوش.



وأوضح مدير التعليم أن هذا الاجتماع الموسع يأتي ضمن خطة الوزارة واللجنة الإعلامية المركزية لمديرية رفح لزيادة تفعيل دور الإعلام المدرسي وتسليط الضوء على الجهد المبذول داخل المدارس من مدير المدرسة ونائبه والمعلمين والإداريين والمرشد التربوي وأمين المكتبة وقيم مختبر العلوم ومعلم مختبر الحاسوب وكافة الملفات داخل المدرسة وأهمها الملف الصحي واجراءات الوقاية والسلامة التي تنفذ داخل المدرسة بكل صرامة.

ويشارك فيها كل فرد داخل المدرسة، وكذلك متابعة نظافة وسلامة اجراءات البيع والشراء من خلال المقصف المدرسي، والملف الثقافي والاجتماعي والقيم والسلوك والكشفي والرياضي والمالي، عدا عن لجان المباحث والمناهج والامتحانات، اضافة إلى جهد صناع الجمال في المدرسة وهم الأذنة وعمليات التنظيف والتعقيم على مدار اليوم.



كل هذا الجهد وأكثر والذي يخفى على كثير من الناس يجب أن نظهره لكافة شرائح المجتمع المحلي، ونفتح باب الزيارات والتواصل والتقييم والتوصيات للأهالي وأولياء الأمور.



وفي نفس السياق، قدم عابدين جزيل الشكر لطواقم المدرسة من معلمين وإداريين على الجهد الكبير الذي يبذل داخل المدرسة رغم الظروف القاسية، والقاسية جداً من أوجه الحصار المختلفة على قطاع غزة، وقطع الرواتب واستقطاعها والضائقة الاقتصادية وظروف كورونا، إلا أن المعلم يعمل بكل جدٍ واجتهاد وإخلاص وأمانة وكأنه يتلقى كافة حقوقه وهو في الحقيقة يعاني الأمرين.



هذا الإخلاص السامي والتفاني الراقي يجب أن نظهره للناس، لمزيدٍ من التواصل مع المجتمع ومشاركتهم في العملية التعليمية لتحقيق أقصى فائدة للنظام التعليمي داخل محافظة رفح، مما يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة بشكلٍ خاص والوطن بشكلٍ عام.

