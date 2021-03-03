تربية الوسطى تناقش حملة "همة نحو القمة" للثانوية العامة

الوسطى- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم بالوسطى آليات الدعم النفسي والإرشادي لطلاب الثانوية العامة خاصة خلال هذه الفترة من جائحة كورونا ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة ضمن حملة "همة نحو القمة" التي تنفذها المديرية، وتم التطرق إلى تدريب الطلبة على تنظيم الوقت و طرق المذاكرة السليمة، وكيفية السيطرة على قوة التركيز والنشاط الذهني، ودور المرشد في التخفيف من قلق الامتحانات وأسبابه وآثاره.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته مديرية التربية والتعليم بالوسطى بالمرشدين التربويين بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ومشرفة الإرشاد التربوي بقسم الإرشاد والتربية الخاصة عبير مهدي، ومشاركة المرشدين التربويين بمدارس الثانوية العامة.

وفي كلمته رحب حمدان بالحضور وشكرهم على جهودهم خلال الفصل الدراسي الأول، وأكد على أهمية دور المرشد خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الميدان، وبيّن أن المرشد التربوي يعتبر ركيزة أساسية في المدرسة في حل الكثير من القضايا والإشكاليات التي قد تواجه الطلبة داخل المدرسة وخارجها والتي تؤثر على عطاء الطالب، خاصة طلاب الثانوية العامة الذين هم في أمس الحاجة إلى التشجيع والدعم النفسي.

مشرفة الإرشاد عبير مهدي تحدثت عن أهمية الحملة التي تنظمها المديرية لمساندة ومساعدة طلاب الثانوية العامة لتجاوز هذه الفترة بسلام والوصول إلى التفوق والنجاح، وتطرقت مهدي إلى العمل في ظل جائحة كورونا وآليات تنفيذ فعاليات الحملة ودور المرشدين في إنجاح الحملة بما ينعكس بصورة إيجابية على نتائج الثانوية العامة بالمدارس.