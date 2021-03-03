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عيادة حجازي تُقدم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية خلال فبراير

03 آذار / مارس 2021 12:21

عيادة حجازي تُقدم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية خلال فبراير
عيادة حجازي تُقدم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية خلال فبراير

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 3 آلاف و12 خدمة طبية خلال شهر فبراير الماضي لعام 2021، عبر أقسامها المختلفة.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي أن العيادة قدمت 3012 خدمة للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، في حين استقبلت 913 حالة خلال الشهر المنصرم.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 654 مواطناً في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 628 مواطناً، فيما قدَّم قسم العيون التابع للعيادة 809 خدمة.

وأوضح التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة 460 مواطناً، في حين قدم قسم الطب العام 386، وقدم قسم الإسعاف والطوارئ الخدمة ل 75 حالة خلال شهر فبراير الماضي.

جدير بالذكر أن عيادة حجازي تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام، والعظام، والمسالك البولية، والأنف الأذن الحنجرة، والعيون، والأطفال، والطب البديل.

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