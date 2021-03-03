"المواصلات" تشرف على الاختبار العملي لوظيفة فاحص سائقين

غزة- الرأي

أشرفت وزارة النقل والمواصلات، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام على الاختبار العملي لوظيفة فاحص سائقين وذلك يوم أمس، في ترخيص غزة بحضور اللجنة المكونة من أ. جواد كحيل و أ. محمد حمو ممثلي وزارة النقل والمواصلات و أ. مازن أبو شعر ممثل ديوان الموظفين.



حيث رحبت اللجنة بالمتقدمين مؤكدة على الشفافية بينهم في الامتحان العملي وأن التقييم سيكون بناءً على نموذج معد من ديوان الموظفين وبشكل مهني بحت.



وقامت اللجنة باستلام الأوراق المطلوبة من المتقدمين والتأكد من صحتها حسب الإعلان المطروح من قبل ديوان الموظفين العام واستوفاء الشروط.



وأكد م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والمواصلات أن الهدف من هذا التوظيف سد العجز الموجود في وظيفة فاحص سائقين داخل الوزارة مما يؤثر بالسلب على عمل الإدارة العامة للمدارس والمعاهد وتعتبر من أهم أركان الوزارة والتي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين وأصحاب مدارس تعليم القيادة.



وتابع عكاشة بالقول إن الاختبارات تتصف بالشفافية والنزاهة وضمن المعايير المعمول بها داخل دولة فلسطين والقانون الفلسطيني للعمل.



وأضاف عكاشة أن وظيفة فاحص سائقين ينقسم إلى قسمين عملي على شاحنة وكذلك مقابلات شفوية مع اللجنة المكلفة.