"المجلس الأعلى للرياضة" يمنح "بلدية جباليا" حق الانتفاع من صالة الشهداء الرياضية

غزة- الرأي

منح المجلس الأعلى للشباب والرياضة حق الانتفاع وإدارة صالة شهداء جباليا التابعة له، إلى بلدية جباليا بهدف خدمة النشاط الرياضي واحتضان الشباب في محافظة شمال غزة.

جاء ذلك، خلال اتفاق وقع على بنوده عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، والمهندس مازن النجار رئيس بلدية جباليا النزلة، صباح اليوم الأربعاء، في مقر المجلس الأعلى بغزة، وحضر مراسم التوقيع أعضاء مجلس إدارة بلدية جباليا، والمدراء العامون بالمجلس الأعلى.



وأبدى عبد السلام هنية سعادته بالتعاون مع بلدية جباليا وتعزيز البرامج التي تخدم الرياضيين والشباب في محافظة شمال غزة، وأكد هنية أن البلديات هي جزء أساسي في الجهد المبذول لتطوير الرياضة والملاعب والصالات.



بدوره شكر المهندس مازن النجار رئيس بلدية جباليا النزلة جهود المجلس الأعلى في رعاية ودعم النشاط الرياضي، وأبدى اعتزازه بالتعاون في مجال إدارة المرافق الرياضية، وتحدث عن إنجازات البلدية ودورها في خدمة المواطنين، منوهاً لأهمية الرياضة كبرامج تلبي حاجة المجتمع والشباب.



وتضمنت الزيارة جولة على مرافق مجمع فلسطين الرياضي تناول خلالها عبد السلام هنية الخدمات التي يتم تقديمها للرياضيين.



يذكر أن الاتفاقية تشمل التعاون في التدريب الرياضي، ومنح حق الانتفاع لبلدية جباليا من صالة شهداء جباليا، والمساهمة في تطوير ملعب أندية جباليا.