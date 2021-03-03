"داخلية الشمال" تُنجز أكثر من 6 آلاف معاملة خلال فبراير الماضي

غزة- الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة-الشق المدني، 6 آلاف و408 معاملات للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال فبراير الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 3 آلاف و954 بطاقة شخصية "بدل فاقد، وأولى وبطاقات تعريف" بالإضافة ل 1303 معاملات مواليد ووفيات.

فيما أتمت دائرة الجوزات 312 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات، والأجانب 50 معاملة.

وأتمت دائرة الشئون القانونية 1477 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 266 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

بدورها أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 349 معاملة، في حين تم أرشفة 4 ألاف معاملة تقريباً من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال فبراير المنصرم.

يشار إلى أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.