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"العشائر والإصلاح" برفح تُعالج "145" قضية خلال فبراير

03 آذار / مارس 2021 12:38

"العشائر والإصلاح" برفح تُعالج "145" قضية خلال فبراير

رفح- الرأي

عالجت مكاتب شؤون العشائر والإصلاح بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة ،"145" قضية خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت القضايا بين مشاجرات وقضايا مالية وخلافات عائلية وحوادث وغيرها.

وبحسب تقرير إحصائي استقبلت مكاتب شؤون العشائر برفح خلال الشهر الماضي 150 قضية تنوعت ما بين 50 قضية مشاجرات، و37 قضية مالية و9 قضايا حوادث سير، وقضية قتل واحدة، 41 قضية خلاف عائلي، و6 قضايا خلاف على أراضي، و5 قضايا سرقة وقضية عرض واحدة خلال تلك الفترة.

وتقدر نسبة إنجاز مكاتب شؤون العشائر للقضايا بـ 96.6%، من مجمل القضايا التي استقبلتها، فيما بقية باقي القضايا قيد المعالجة.

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