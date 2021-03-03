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دفعة المستجدين 2019

"توجيه الشمال" يختتم برنامجًا تعبويًا لمنتسبي الداخلية

03 آذار / مارس 2021 12:40

"توجيه الشمال" يختتم برنامجًا تعبويًا لمنتسبي الداخلية

غزة- الرأي

اختتمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة شمال غزة صباح أمس الثلاثاء البرنامج التعبوي "ولتصنع على عيني2" لمنتسبي وزارة الداخلية من المستجدين دفعة 2019 بقاعة السلامة بمنطقة بيت لاهيا شمال غزة.

وشارك في اختتام البرنامج النائب بالمجلس التشريعي د. إسماعيل رضوان، ورئيس هيئة التوجيه السياسي العميد محمد الجريسي، ونائب مدير شرطة الشمال العقيد ماهر عدوان، ومدير توجيه الشمال العقيد معين أبو عوكل، ولفيف من مدراء وضباط الأجهزة الامنية والشرطية بالشمال.

بدوره ثمن رضوان دور منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطية في خدمة المواطنين منوهاً لدورهم الكبير في الحفاظ على الجبة الداخلية متماسكة وقوية في وجه التحديات والصعاب التي ظهرت خلال الفترات السابقة، والمتمثلة بالحصار وجائحة كورونا وغيرها.

من جانبه أشاد الجريسي بالتزام منتسبي الوزارة الجدد في البرنامج التعبوي خلال فترة تقديم المحاضرات، والدورات الشرعية، والأمنية، والتربوية، والتاريخية، والفلسطينية من قبل نخبة من المحاضرين من ضباط توجيه الشمال والمختصين، والشخصيات الوطنية.  

وبين الجريسي أن الهدف من البرنامج التعبوي الذي يشارك فيه 85 فردًا من دفعة 2019 المستجدين هو صقل شخصية كوادر منتسبي وزارة الداخلية الجدد، وتزويدهم بجميع المعارف الدينية، والأمنية.

ووزعت الهيئة في نهاية اختتام البرنامج، شهادة شكر وتقدير للأفراد المشاركين بهذا البرنامج لحسن الالتزام.

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