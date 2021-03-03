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"الإعلام " يعزز تعاونه مع منتدى العلاقات الدولية للحوار لخدمة الصحفيين

03 آذار / مارس 2021 12:51

"الإعلام " يعزز تعاونه مع منتدى العلاقات الدولية للحوار لخدمة الصحفيين

غزة- الرأي

استقبل رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف وفدا من منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات، ممثلا  برئيس المنتدى الكاتب شرحبيل الغريب في مكتبه بمدينة غزة.


من جانبه، رحب معروف بالوفد الزائر، مثمناً الدور الريادي الذي يقدم المنتدى في خدمة قضايا شعبنا من ناحية إعلامية وسياسية وعلى الصعيد الدولي وإيصال قضية شعبنا للعالم.
من جانبه شكر رئيس منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات الكاتب شرحبيل الغريب على حسن الاستقبال، مثنيا الجهود التي يبذلها الإعلام الحكومي في خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام وتسهيل مهامهم في قطاع غزة.


وأضاف الغريب أن منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات هو مركز أبحاث ودراسات وملتقى نخبوي يُعنى بتعزيز ثقافة الحوار والمعرفة وتنمية العلاقات الدولية ودعم التنمية السياسية والإعلامية والارتقاء بالخطاب الإعلامي والسياسي للوصول إلى حلول في الدول التي تشهد نزاعات ودعم صناع لتجنب التوترات السياسية.


وفي ختام الزيارة اتفق الطرفان على العمل المشترك في خدمة الصحفيين الفلسطينيين في كافة المجالات الإعلامية والتدريب وعقد اللقاءات والندوات المشتركة في إطار العمل الإعلامي المتبادل بما يخدم الإعلامين ووسائل الإعلام.

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