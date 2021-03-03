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تدريب الداخلية تفتتح دورة "القائد المبدع"

03 آذار / مارس 2021 01:01

تدريب الداخلية تفتتح دورة "القائد المبدع"
تدريب الداخلية تفتتح دورة

غزة- الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية التابع للمديرية العامة للتدريب، أمس الثلاثاء، دورة بعنوان "القائد المبدع"، بمقر مؤسسة ابداع غرب مدينة غزة.

وحضر الافتتاح مراقب عام وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر بنات، ومدير دائرة القيادة العليا بمعهد التنمية البشرية مقدم هاني المدهون، وعدد من مديري الإدارات والوحدات وطواقم التدريب.

وقال اللواء بنات، خلال كلمة له، إن الدورة تهدف لتنمية مهارات وقدرات التفكير الإبداعي وتطوير الخبرات لدى ضباط الوزارة.

 وأوضع أن الدورة تسعى لرفع مستوى الوعي القيادي وتعزيز مفاهيم القيادة والإدارة والإبداع في ظل التحديات التي تواجه المؤسسة الأمنية.

من جانبه، قال المقدم المدهون، إن الدورة تستهدف 30 ضابطاً من مديري الإدارات والوحدات والدوائر بالأجهزة الأمنية بواقع 12 ساعة تدريبية لـ 3 أيام.

وأكد المدهون، أن الدورة تهدف لتنمية مهارات وقدرات التفكير الإبداعي وتطوير خبرات الضباط ورفع مستوى الوعي القيادي وتعزيز مفاهيم القيادة والإدارة والإبداع في ظل التحديات التي تواجه المؤسسة الأمنية.

ويُعدُ معهد التنمية البشرية، الجهة المكلفة قانوناً وفق قرار قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، بتنفيذ أعمال التدريب التخصصي والتنموي، إذ يشرف في الآونة الأخيرة على تنفيذ جملة من الدورات الحتمية أبرزها القيادة العليا والقيادة الوسطى وتنمية مهارات رجل الأمن.

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