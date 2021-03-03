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"الصحة" تطلق الخطة الصحية الاستراتيجية حتى عام 2025

03 آذار / مارس 2021 01:59

غزة- الرأي

احتفلت وزارة الصحة باطلاق الخطة الصحية الاستراتيجية بالمحافظات الجنوبية 2021- 2025م .

وأشاد الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن بهذا الانجاز الذي يضاف وبقوة على خارطة الانجاز الصحي، والذي يجمع  كافة ممثلي العمل الصحي تحت مظلة عمل متكاملة توجت اطلاق الخطة الصحية الاستراتيجية للاعوام الخمسة المقبلة ، كما وتحدث د. محيسن عن شمولية وجودة وتكامل ما تجمعة الخطة من عناوين للعمل  .


و بين الوكيل  المساعد لوزارة الصحة م. أسامة قاسم، أهمية هذه الصورة كصورة من صور الكفاح واخراج هذه الخطة لرفع مستوى أداء القطاع الصحي ، فمع ظل الجائحة يستمر العطاء والبناء ومواجهة التحديات ، مشيرا الى أهم الغايات والأهداف بدراسة الواقع وتحليل عميق والخبرة المتكاملة والتجربة النوعية لأعضاء اللجنة التسييرية .


وأضاف م. قاسم ان العمل الذي أفضى الى هذه اللحظة استمر على مدار عام ونصف بواقع ٨٥ اجتماع ، لصياغة وتكوين مظلة من العمل التكاملي وخارطة طريق للتطوير لكافة العناوين الصحية .


وتوجه م. قاسم بالشكر والتقدير الى كافة أعضاء اللجنة التسيرية واللجنة الفنية المركزية واللجان الفرعية على مابذلوه من جهد كبير ونوعي يعبر على مدى الحرص على تطوير المنظومة الصحية .


كما واستعرضت د. هالة عياش منهجية الخطة الاستراتيجية والغايات السته التي اشتملتها الخطة وهي تعزيز الخدمات الصحية الشاملة والآمنة بمستوياتها الأولية والثانوية والثالثية ، وتعزيز الجهوزية والادارة الفاعلة للطوارئ  والكوارث الصحية ، وتعزيز ادارة الموارد البشرية وتعزيز الحوكمة في ادارة النظام الصحي ورفع كفاءة وفعالية ادارة الموارد المالية وتعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الشركاء .

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