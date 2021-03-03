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"أبو عويمر": خدمات مستحدثة ومتنوعة للعلاج الطبيعي على مدار 14 عام

03 آذار / مارس 2021 02:02

"أبو عويمر": خدمات مستحدثة ومتنوعة للعلاج الطبيعي على مدار 14 عام

غزة- الرأي

قال مدير وحدة العلاج الطبيعي في وزارة الصحة د. سامي أبو عويمر، إن جهود طاقم العلاج الطبيعي متواصل ومستمر في استحداث كل يستلزم بتقديم خدمات علاجية للمرضى.


وضمن الخطة التطورية لوحدة العلاج الطبيعي أضاف أبو عويمر بأنه تم إنشاء قسمين جديدين ليصل عدد الأقسام إلى 12 قسم في المستشفيات والرعاية الأولية.
وتابع د. أبو عويمر أن وحدته عملت ضمن برتوكول وزارة الصحة ضمن خدمة "الولادة الآمنة" موضحاً بأنها تعمل على تحفيز الحوامل وعمل تمارين لتسهيل عملية الولادة خاصة في الحمل الأول.


وأوضح أن وزارة الصحة قدمت برامج الامتياز لتدريب خريجين العلاج الطبيعي لاكتساب الخبرة العالية، مشيراً بأن (830) أخصائي علاج طبيعي استفاد من الدورات التدريبية المحلية والخارجية.


ولفت د. أبو عويمر بأن وحدته عملت على تطوير العلاج الطبيعي للكسور المعقدة، وعلاج استخراج البلغم للمريض، والعمل على دليل إرشادي.


وفيما يتعلق حول الجهود المبذولة خلال جائحة "كوفيد 19" أفاد د. أبو عويمر تم التعامل مع الحالات التي تواجه صعوبة في التنفس ورفع كفاءة الجهاز التنفسي وإعادة تنشيط المرضى في العناية المركزة، للتقليل من المضاعفات مثل صعوبة الحركة والهزل الشديد وصعوبة التنفس.


ونوه بأنه تم التعامل ما يقارب (740) حالة مصابة ب"كوفيد19" في مستشفى غزة الأوروبي، و (450) حالة في مستشفى الصداقة.


وأكد بأن الوزارة عملت على شراء الخدمة من المستشفيات الخاصة، فيما يتم تحويل(290) حالة سنوياً من الصحة إلى المستشفيات لتلقي خدمات التأهيل الشامل.

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