إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى آبل الذكية Watch 1 وWatch 3

تمتلك شركة أبل مجموعة من الساعات الذكية الرائعة والتى يتجاوز عددها حتى الآن 7 إصدارات مختلفة، حيث اعتادت الشركة كل عام على طرح إصدار جديد، وفيما يلى نعرض مقارنة بين الجيل الأول من ساعة أبل والجيل الثالث، وذلك للوقوف على أبرز الأختلافات والفروق والتطورات التى شهدتها الساعة على مدار السنوات كما يلى:



Apple Watch Series 3



- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.



- شاشة OLED Retina‏ من الجيل الثاني 1000 شمعة/المتر المربع.



- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والسيراميك.



- موديل GPS.



- شريحة S3 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية وشريحة W2 اللاسلكية.



- التاج الرقمي Digital Crown‏.



- مستشعر بصري لنبض القلب.



- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.



- طوارئ SOS‏3.



- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً1.



- Wi-Fi وBluetooth 4.2.



- GPS/GNSS ومقياس ارتفاع بارورمتري.



- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.



- سعة 8GB.





Apple Watch Series 1‏

- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.

- شاشة OLED Retina‏.



شاشة من زجاج Ion-X.



- شريحة S1P مع معالج ثنائي النواة.



- التاج الرقمي Digital Crown‏.



- مستشعر بصري لنبض القلب.



- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه وإشعار اضطراب النَّظْم.



- مقاومة للطرطشة.



- Wi-Fi وBluetooth 4.0.



- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.



- سعة 8GB.