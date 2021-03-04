أداة ذكية تدّمج بالهاتف للتعرّف على أكثر أعراض "كوفيد-19" شيوعاً

نظراً للوباء المستمر، من الأفضل دائما البقاء على اطلاع دائم والتحقق من درجة الحرارة بانتظام، كونها من الأعراض الأساسية للإصابة بالعدوى.

وتعتمد المؤسسات والأماكن العامة، من المدارس إلى المطاعم وغيرها، إجراء قياسات منتظمة لدرجة حرارة الجميع عند دخولهم إليها.

وبالنظر إلى أن درجة الحرارة العالية هي إحدى العلامات الدالة على الإصابة بفيروس كورونا، فمن المحتمل أن يستمر قياسها عند الدخول إلى العديد من الأماكن حتى مع تخفيف الإغلاق والقيود الصارمة بشأن "كوفيد-19" وذلك في محاولة لمنع حدوث انتقال للعدوى وارتفاع حالات الإصابة مستقبلا.

ومع ذلك، هناك طريقة يمكن من خلالها البقاء متقدما بخطوة واحدة والتأكد من أنك آمن من "كوفيد-19"، وتتمتع بدرجة حرارة عادية.

وبفضل Pocket SmartPhone Forehead Thermometer، يمكن للجميع الآن فحص درجة حرارتهم بدقة بأنفسهم. وتحتوي هذه الأداة الذكية على مستشعر حراري مدمج يقيس درجة الحرارة عبر سطح جسم الإنسان. ومن السهل جدا إعداده. وكل ما عليك فعله هو توصيل الجهاز بهاتفك الذكي، وتوجيهه إلى منتصف جبهتك وستظهر درجة الحرارة الصحيحة.

ويمكن الاستفادة من هذه الأداة لقياس الحرارة، حتى بعد انتهاء الجائحة، كون الحمى عارض أساسي للعديد من الحالات الطبية الأخرى، بينها الإنفلونزا والالتهابات البكتيرية والإجهاد الحراري وحتى ردود الفعل على الأدوية.

ومن المزايا الإضافية لميزان الحرارة أنه مصمم بشاشة OLED كبيرة الحجم وخط عالي السطوع ما يجعله مثاليا لكبار السن أو أولئك الذين يعانون من ضعف البصر.

ونظرا لصغر حجمه، يمكن وضعه داخل أي حقيبة يد أو حقيبة ظهر، وستتمكن من حمله في أي مكان تحتاجه.

ويعمل مقياس الحرارة من خلال توصيله بهاتفك الذكي، وهو متوفر للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS أو أنج-درويد. وباستخدام مستشعر حراري مدمج عند توجيهه إلى جبين الشخص يعطي قراءة دقيقة للحرارة.

ويقيس المستشعر درجات الحرارة من خلال التعرف على سطح جسم الإنسان ويعطي النتيجة في ثانية واحدة. ويتم عرض النتائج بوضوح على شاشة رقمية عالية التباين ويقدم الجهاز تنبيها مدمجا، حيث يصدر صفيرا عندما تكون درجة حرارة الجسم مرتفعة جدا.