أياكس يقسو على هيرنفين بثلاثية ويصعد لنهائي كأس هولندا

تأهل أياكس أمستردام للمباراة النهائية لبطولة كأس هولندا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 3 / صفر على هيرنفين الأربعاء في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وافتتح دافي كلاسين التسجيل لأياكس في الدقيقة 19، بينما أضاف زميلاه دوشان تاديتش وديفيد تاريس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 من ركلة جزاء، و77 على الترتيب.

وهذا هو الفوز الثاني لأياكس على هيرنفين هذا الموسم، بعدما سبق أن تغلب عليه 5 / 1 في لقائهما بالدوري الهولندي في تشرين أول الماضي.

وبهذا، ضرب أياكس موعدا في نهائي الكأس مع فيتيسه آرنهيم، الذي تغلب 2 / صفر على فينلو في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.