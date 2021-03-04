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"الصحة" تتفقد جهوزية مستشفى الأوروبي لإعاة الخدمات الصحية تدريجياً

04 آذار / مارس 2021 09:40

"الصحة" تتفقد جهوزية مستشفى الأوروبي لإعاة الخدمات الصحية تدريجياً

غزة- الرأي

تفقد وفد من الإدارة العامة للمستشفيات في وزارة الصحة برئاسة مدير دائرة الأطباء  د.أحمد شتات، جهوزية مستشفى الأوروبي لتقديم كافة الخدمات الصحية في  المرحلة المقبلة.


وقام الوفد بجولة داخل أقسام جراحة وباطنة أطفال والعيادات الخارجية والأشعة، رافقهم فيها مدير المستشفى د. يوسف العقاد وعدد من مدراء الدوائر والمسؤولين.


وتضمنت الزيارة اجتماعاً مع ادارة المستشفى والأطباء ورؤساء الأقسام لمناقشة أهم المتطلبات والاحتياجات اللازمة والوقوف على أهم العقبات التي يمكن التغلب عليها لعودة العمل تدريجياً بالمستشفى.


بدوره أشاد د.  شتات بجهود المستشفى والعاملين فيها خلال المرحلة الماضية، مؤكداً على أن المستشفى سيكون قادراً على تقديم خدماته بجودة عالية خلال الأيام المقبلة.

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