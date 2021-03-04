وكالة الرأي الفلسطينية 18 وفاة و2300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل شرق يطا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والصليب الأحمر تبحثان إعداد إطار نظم للمشاريع وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تتفقد قطاع الانتاج النباتي والحيواني في مواصي خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بالوسطى تنظم حفل تأبين للمعلمين الراحلين القريناوي و أبو مدين وكالة الرأي الفلسطينية المبـــاحث العامة تضبط سارقة مصاغاً ذهبياً من سوق الذهب وكالة الرأي الفلسطينية الطب الحرج بالصحة يبحث تفعيل خدمة العناية المتوسطة داخل المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على تضافر الجهود مع المؤسسة الشرطية لتحقيق الأمن وكالة الرأي الفلسطينية مستشار النائب العام: توقيف أصحاب مولدات لمخالفتهم التسعيرة وكالة الرأي الفلسطينية شبكة التحويلات في بلدية خان يونس تبحث خدمات ذوي الإعاقة
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة" تتفقد جهوزية مستشفى الأوروبي لإعادة الخدمات الصحية تدريجياً

04 آذار / مارس 2021 09:40

غزة- الرأي

تفقد وفد من الإدارة العامة للمستشفيات في وزارة الصحة برئاسة مدير دائرة الأطباء  د.أحمد شتات، جهوزية مستشفى الأوروبي لتقديم كافة الخدمات الصحية في  المرحلة المقبلة.


وقام الوفد بجولة داخل أقسام جراحة وباطنة أطفال والعيادات الخارجية والأشعة، رافقهم فيها مدير المستشفى د. يوسف العقاد وعدد من مدراء الدوائر والمسؤولين.


وتضمنت الزيارة اجتماعاً مع ادارة المستشفى والأطباء ورؤساء الأقسام لمناقشة أهم المتطلبات والاحتياجات اللازمة والوقوف على أهم العقبات التي يمكن التغلب عليها لعودة العمل تدريجياً بالمستشفى.


بدوره أشاد د.  شتات بجهود المستشفى والعاملين فيها خلال المرحلة الماضية، مؤكداً على أن المستشفى سيكون قادراً على تقديم خدماته بجودة عالية خلال الأيام المقبلة.

156803549_445493496697243_7418584171431495657_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟