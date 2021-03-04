"هنية" يكرم نجوم الإستفتاء الرياضي للأفضل ٱخر 20 عاماً

غزة- الرأي

كرم عبدالسلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، الفائزين في الاستفتاء الذهبي للأفضل آخر 20 عام، بحضور د. محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي، وذلك في قاعة نادي تشامبيونز العائلي مساء أمس الأربعاء.

وكان من أبرز الشخصيات الرسمية ضيوف الحفل المحافظ إبراهيم أبو النجا ممثل عن الرئيس محمود عباس، وإبراهيم أبوسليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، والمهندس عمر شمالي مدير شركة جوال، ورجب السراج رئيس مجلس إدارة تشامبيونز، ورؤساء الأندية والإعلامين وممثلي المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.

وبارك هنية، لنجوم الإستفتاء الذهبي هذا الفوز وإعتلاء القمم، وأن التكريم جاء تتويج لمسيرة جميلة حافلة بالعطاء والتميز خلال الـ20 عام الأخيرة، مقدماً شكره لرئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة على المنحة المالية المقدمة للأندية الرياضية، ولرئاسة لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة على دعمهم المتواصل للرياضة في قطاع غزة،

ونوه هنية، أن لجنة الاستفتاء عملت على مدار الأسابيع الماضية بحيادية ومهنية عالية في إنجاح فئات الإستفتاء من خلال التواصل مع خبراء ومعنيين ومدربين ومختصين في شقي الوطن، مؤكداً أن التكريم جاء وفاءاً لجهود المتوجين في العقدين الآخيرين من الأندية واللاعبين والصحف والمؤسسات الإعلامية في الارتقاء برياضتنا الفلسطينية.

الجدير ذكره أن الفائزين في فئات الاستفتاء هم:

* أفضل لاعب محلي: عبد اللطيف البهداري.

* أفضل محترف فلسطيني: رمزي صالح.

* أفضل مدرب فلسطيني: نعيم السويركي.

* أفضل حكم فلسطيني: محمد الشيخ خليل.

* أفضل لاعب فلسطيني في كرة السلة: سني السكاكيني.

* أفضل لاعب فلسطيني في كرة الطائرة: خالد العرقان.

* أفضل لاعب فلسطيني في كرة اليد: زهير أبو خاطر.

* أفضل لاعب فلسطيني في تنس الطاولة: حاتم وادي.

* أفضل لاعب بارالمبي: حسام عزام.

* أفضل إنجاز رياضي في الألعاب الفردية: الملاكم منير أبو كشك.

* أفضل نادي فلسطيني في كرة القدم: هلال القدس وشباب رفح.

* أفضل نادي فلسطيني في كرة السلة: خدمات البريج وإبداع الدهيشة.

* أفضل نادي فلسطيني في كرة الطائرة: الصداقة ونادي سنجل.

* أفضل نادي فلسطيني في كرة اليد: خدمات النصيرات ونادي عزون.

* أفضل نادي فلسطيني في كرة الطاولة: المجمع الإسلامي وأهلي الخليل.

* أفضل نادي على مستوى البنية التحتية: نادي الصداقة.

* أفضل شركة محلية بدعم الرياضة: شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال".

* أفضل إنجاز إعلامي رياضي: قناة فلسطين الرياضية وشبكة أمواج الإعلامية.

* أفضل برنامج تلفزيوني رياضي على الفضائيات: برنامج خط الوسط على قناة الكتاب.

* أفضل صحيفة من حيث التغطية الإعلامية الرياضية: صحيفة الأيام وصحيفة فلسطين.