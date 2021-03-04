مستشفى الرنتيسي ينظم محاضرة حول مرض الكلى المزمن

غزة- الرأي

عقدت اللجنة العلمية بمستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي محاضرة علمية حول أمراض الكلى المزمن بمناسبة اليوم العالمي للكلى.

وتطرق د.أحمد بصل أخصائي طب الأطفال، لتعريف مرض الكلى المزمن بأنه مرض مزمن لمدة تزيد عن 3 شهور موضحا أن انتشاره بين الأطفال ما نسبته 18/1000.000 مليون طفل.



وأوضح د. بصل طرق تشخيص المرض من خلال الفحص الكلينيكي والمخبري، كما تحدث عن الأعراض التي تعتمد على المرض المسبب له مثل القيء والغثيان والهزال وتقلصات العضلات ولين العظام والتشنجات وعلامات فقر الدم وعلامات ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم وعلامات هبوط الكالسيوم والصوديوم في الدم، بالإضافة إلى الأعراض التي تعتمد على الفحص المخبري مثل ارتفاع في وظائف الكلى واضطرابات في الأملاح المعدنية وفي غازات الدم (حموضة الدم).



وأشار إلى طرق العلاج موضحا بأنه يكون وقائي ومعالجة الأسباب المؤدية إلى المرض وعلاج الضغط وفقر الدم واضطرابات الأملاح المعدنية وعلاج لين العظام بالإضافة إلى غسيل الكلى والغسيل الكلوي البريتوني وزراعة الكلى.