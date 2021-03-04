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مدرسة بتعليم الوسطى توزع جل تعقيم من إنتاج الطالبات

04 آذار / مارس 2021 10:55

مدرسة بتعليم الوسطى توزع جل تعقيم من إنتاج الطالبات
مدرسة بتعليم الوسطى توزع جل تعقيم من إنتاج الطالبات

غزة- الرأي

في ظل جائحة كورونا والحاجة الماسة لمواد التعقيم والتنظيف، قامت مدرسة الرياض الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى بتوزيع جل تعقيم و ورشاش كحول ايثيلي من انتاج طالبات المدرسة بإشراف مديرة المدرسة احلام الصالحي والمعلمة منى حيدر الور،وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مبادرة "أنت الأقوى" التي تنفذها المدرسة.  


مديرةالمدرسة تحدثت عن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المدرسة ضمن مسابقة معاً لمواجهة كورونا ومبادرة أنت الأقوى، والتي تتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وشكرت الصالحي فريق المبادرة وطالبات المدرسة على الجهد الكبير المبذول لإنجاح المبادرة، ومن هذه الفعاليات تدريب الطالبات على إنتاج جل تعقيم داخل مختبرات المدرسة وتوزيعه على الطالبات والمجتمع المحلي للوقاية من جائحة كورونا.  


المعلمة منى الور أوضحت أن فكرة النشاط جاءت لتلبية احتياجات المدرسة لمواد التعقيم والجل في ظل انتشار فيروس كورونا، وأن الهدف هو اعطاء الطالبات فكرة وخبرة عملية في مجال التصنيع وخاصة مواد التعقيم والجل التي أصبح لا غنى عنها في يومنا هذا بسبب جائحة كورونا.

وأضافت بأن فريق المبادرة قام بالحصول على المواد الأساسية اللازمة لعملية التصنيع كدعم من بعض شركات المحلية، وتم تركيب الجل وتدريب طالبات الفريق على كيفية تصنيعه.

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