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خلال ورشة عمل

تعليم شرق خان يونس يتناقش تطبيق الاستعارة الذكية لأمناء المكتبات

04 آذار / مارس 2021 11:00

تعليم شرق خان يونس يتناقش تطبيق الاستعارة الذكية لأمناء المكتبات
تعليم شرق خان يونس يتناقش تطبيق الاستعارة الذكية لأمناء المكتبات

خان يونس- الرأي

نظمت مديرية التربية التعليم ورشة عمل حول تطبيق الاستعارة الذكية لأمناء المكتبات في قاعة التدريب بالمديرية، بحضور مدير التعليم أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. جهاد الأغا، ومشرف المكتبات أ. محمد وادي،  و معد التطبيق أ. محمد معمر.


وفي كلمته أوضح قديح أن المديرية تعمل على تطوير الكوادر العاملة في الميدان من معلمين، وإداريين، وأمناء المكتبات المدرسية، مثنيًا على جهود قسم التقنيات التربوية بالمديرية لمتابعته تدريب الأمناء على التطبيقات الالكترونية الحديثة، متمنيًا لأمناء المكتبات الاستفادة من هذه الورشة خلال عملهم في الميدان..


بدورها أشادت الخالدي بالهمة العالية التي يتمتع بها أمناء المكتبات، والتي تمثلت في التواصل مع الطلبة عبر المنصات المختلفة خلال جائحة كورونا.
وخلال التدريب بين معمر آلية العمل مع التطبيق الجديد" الاستعارة الذكية" وأهم مميزات هذا التطبيق.

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