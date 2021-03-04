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"الجوازات" تُصدر أكثر من 5 آلاف معاملة خلال فبراير الماضي

04 آذار / مارس 2021 11:03

"الجوازات" تُصدر أكثر من 5 آلاف معاملة خلال فبراير الماضي

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، والأمن الوطني -الشق المدني 5 آلاف و537 معاملة رسمية للمواطنين، عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات إنجازها 175 معاملة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى إتمام "600" معاملة تمديد جواز لأول مرة، وكذلك "143"معاملة تمديد لثاني مرة.

وأفاد أن الإدارة أصدرت "58" معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و"11" معاملة صورة طبق الأصل، و "4" إفادة لمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية لنحو "4546" معاملة.

بدورها أكدت الإدارة في تقريرها على ضرورة تـقـيّـد المواطنين الراغبين في السفر بالأنظمة المتبعة والتعليمات الخاصة بجواز السفر الفلسطيني قبل البدء في إجراءات التسجيل للسفر، وذلك لضمان تسهيل مهمتهم وعدم مواجهتهم لأي إشكالية عند التسجيل.

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