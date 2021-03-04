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المباحث العامة برفح تضبط مسروقات بقيمة 2500 دولار

04 آذار / مارس 2021 11:40

المباحث العامة برفح تضبط مسروقات بقيمة 2500 دولار
المباحث العامة برفح تضبط مسروقات بقيمة 2500 دولار

رفح- الرأي

ضبطت المباحث العامة في محافظة رفح - قسم التحري المركزي كمية من عجلات الكوشوك المسروق والخاص بالدراجات النارية خلال مهمات تفتيش منفصلة.

وقال مدير قسم التحري النقيب بلال عوض الله، إن قسمه تلقى معلومات عن وجود قطع لدراجات نارية مسروقة داخل منزلين في منطقة الاختصاص" .

وبين عوض الله أنه جرى استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزلين ، وتم خلال عملية التفتيش وضبط المسروقات والتي كانت عبارة عن "14" عجل كوشوك.

وأوضح عوض الله أنه تم تحريز المضبوطات والتحفظ على حائزيها لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما .

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