المواصلات تعزز تعاونها مع قيادة شرطة المرور

غزة- الرأي

اجتمع وفد من الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بقيادة شرطة المرور لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الجانين وكان في استقبالهم مدير عام شرطة المرور العقيد تامر شحادة كما ترأس وفد الوزارة ا . طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية .



وفي بداية اللقاء رحب العقيد تامر شحادة بالحضور من وزارة النقل والمواصلات مؤكداً على عمق العلاقة التي تربط شرطة المرور بوزارة النقل والمواصلات وأنها علاقة تكاملية و أبدى استعداده على التعاون في كافة القضايا التي تهم الطرفين



بدوره أوضح ا . طلال القرشلي بأن الإدارة العامة للهندسة والسلامة المروية وبالتعاون مع شرطة المرور تسعي لضبط الحالة المرورية في قطاع غزة إضافة إلى القيام بحملات التوعية المرورية من أجل توعية السائقين وطلبة المدارس والمواطنين للحد من الحوادث المرورية .



وقد تم مناقشة عدد من المواضيع وأهمها التعاون المشترك في تبادل المعلومات حول إحصائيات الحوادث المرورية بالإضافة إلى كافة الدراسات التحليلية لتلك الحوادث وإسقاطها على خرائط الوزارة .



كما تم مناقشة برنامج الحوادث المرورية وكيفية الاستفادة منه وتحديث كافة البيانات وإدخالها بشكل مستمر ومفصل .



وفي نهاية اللقاء تم التطرق إلى برامج التوعية المرورية والاتفاق على التعاون المشترك في إعداد خطة موحدة للتوعية المرورية تضمن الوصول للمواطنين وإمكانية إيصال وترسيخ ثقافة الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع .