شبكة التحويلات في بلدية خان يونس تبحث خدمات ذوي الإعاقة

خان يونس- الرأي

نظمت شبكة التحويلات في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة لقاءً لبحث احتياجات الشبكة والأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها والتحضير للفعاليات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة خان يونس وذلك للتخفيف من معاناتهم.

وشارك في اللقاء رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، ومنسقة الشبكة أ. ليندا البهداري، ومسئول الإغاثة الطبية أ. إسماعيل أبو جزر، بمشاركة واسعة من أعضاء الشبكة الممثلين عن الوزارات الرسمية والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية.

وخلال كلمته، أشاد م. البطة بجهود الشبكة المبذولة في خدمة ذوي الإعاقة في خان يونس، داعياً إلى تضافر الجهود وتوحيدها من أجل خدمة أكبر شريحة من ذوي الإعاقة، ووضع مطالبهم واحتياجاتهم على سلم الأولويات، والتواصل مع كل مكونات العمل الأهلي والمدني لتعزيز دورهم في المجتمع.

وأوضح م. البطة أن بلدية خان يونس تمكنت خلال الفترة الماضية من موائمة عشرات الطرق لخدمة ذوي الإعاقة من الشباب والأطفال وكبار السن وذلك تخفيفاً من معاناتهم، مشدداً على أن البلدية مستمرة في تلبية احتياجاتهم بما يخدم كل قطاعات المجتمع

وتم خلال اللقاء تحديث بيانات المؤسسات المشاركة في اللقاء ، ومناقشة الأنشطة التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، ومن أبرزها التحضير لفعالية يوم المرأة العالمي.

ومن جانبها أشادت البهداري بجهود بلدية خان يونس المبذولة في خدمة المجتمع ككل وذوي الإعاقة من خلال مواءمة الشوارع للتسهيل عليهم في ظل الظروف الراهنة، مشيرةً إلى أن شبكة التحويلات ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ الأنشطة والبرامج التي ستساعد على النهوض بواقعهم نحو الأفضل.