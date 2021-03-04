وكالة الرأي الفلسطينية الطب الحرج بالصحة يبحث تفعيل خدمة العناية المتوسطة داخل المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على تضافر الجهود مع المؤسسة الشرطية لتحقيق الأمن وكالة الرأي الفلسطينية مستشار النائب العام: توقيف أصحاب مولدات لمخالفتهم التسعيرة وكالة الرأي الفلسطينية شبكة التحويلات في بلدية خان يونس تبحث خدمات ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تعزز تعاونها مع قيادة شرطة المرور وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة برفح تضبط مسروقات بقيمة 2500 دولار وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و 156 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الجوازات" تُصدر أكثر من 5 آلاف معاملة خلال فبراير الماضي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يتناقش تطبيق الاستعارة الذكية لأمناء المكتبات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بتعليم الوسطى توزع جل تعقيم من إنتاج الطالبات
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشار النائب العام: توقيف أصحاب مولدات لمخالفتهم التسعيرة

04 آذار / مارس 2021 12:03

غزة- الرأي:

أكد مستشار النائب العام بغزة زياد النمرة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبكل حزم، فيما يتعلق قائمة والشكاوى التي تقدم من قبل المواطنين بخصوص ملف المولدات الكهربائية، حيث تم توقيف عدد من أصحاب هذه المولدات في كافة محافظات قطاع غزة.

وأضاف النمرة في تصريح له اليوم الخميس، أن النيابة العامة أعلنت في وقت سابق عن رقم مخصص لدى النيابة العامة لاستقبال الشكاوى عن أصحاب المولدات الذين يقوموا بالتلاعب باحتكار الأسعار للمواطن تحديداً، علماً أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها وفقا للأصول.

وبين أن هناك من تم توقيفهم من بعض أصحاب المولدات في حال استمراره بالمخالفة، وهناك من تم أخذ التعهد على نفسه، وهناك من تم اتخاذ إجراءات تنفيذ والتعهد على نفسه والافراج عنه وبالتالي هذه الإجراءات قائمة وتتنوع بحسب خطورة وطبيعة الفعل.

وأهاب المستشار بكافة أبناء شعبنا الذين لديهم أي شكوى بهذا الخصوص بأن لا يترددوا بتقديم الشكاوى لدى النيابة العامة التي تقوم بشكل مباشر باتخاذ إجراءاتها القانونية، سواء بما يتعلق بإضافة المبالغ التي تخالف القرارات الحكومية، أو حتى فيما يتعلق برفع التسعيرة المعلنة من قبل الجهات المختصة، أو ما يتعلق بمنع صاحب المولد عن توفير الخدمة بحجة المبلغ والثمن إذا كان مخالف.

أما فيما يتعلق بالتلاعب واحتكار الأسعار، أوضح أن هناك فرق ميدانية في الميدان ليتم متابعة هذه المسائل وإعداد محاضر لهم، مبيناً أن هناك العديد من القضايا التي تم رفعها للنيابة العامة بالمحافظات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر: إذاعة صوت الشعب

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟