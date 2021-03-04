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خلال زيارته التفقدية لشرطة المدينة برفح

النائب العام يؤكد على تضافر الجهود مع المؤسسة الشرطية لتحقيق الأمن

04 آذار / مارس 2021 12:04

النائب العام يؤكد على تضافر الجهود مع المؤسسة الشرطية لتحقيق الأمن
النائب العام يؤكد على تضافر الجهود مع المؤسسة الشرطية لتحقيق الأمن

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال زيارته التفقدية لمركز شرطة المدينة برفح، على مواصلة الزيارات التفقدية للمراكز الشرطية، التي تعزز تضافر الجهود في إرساء الاستقرار المجتمعي، والعمل على مدار الساعة مع الشرطة الفلسطينية بكافة إداراتها؛ للحد من الجريمة والتصدي لها بحزم، وبسط الأمن، وتحقيق العدالة، ورد المظالم، واستعادة الحقوق، وترسيخ سيادة القانون واقعاً عملياً.

وقد شارك في الزيارة التفقدية رئيس نيابة رفح المستشار علاء أبو رومية، ورئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، وعضوي نيابة شرطة المدينة أ.قصي الأغا وأ.إيهاب القواسمي، وكان في استقبالهم مدير شرطة المدينة المقدم إبراهيم ضهير، ومفتش التحقيق الرائد علاء السالمي، ومدير التنفيذ الرائد أحمد الفرع، ومدير المكافحة النقيب فارس حجازي، ومدير المباحث النقيب حسن أبو شعر، ومدير التراحيل الرائد محمد تيّم.

وأكد النائب العام على تضافر الجهود مع المؤسسة الشرطية لتحقيق الأمن، القائم على العدالة، واقعاً عملياً، ونصرة الضعيف وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وتعزيز انتماء المواطن لوطنه، من خلال ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة، والسعي لطمأنته وراحته، وإعادة ثقته بنفسه في ظل دولة تحترم الحقوق والحريات، وتُرسي دعائم سيادة القانون، وتعزز الشراكة في مع مكونات المجتمع لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، وتسعى للنهوض والارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية، من خلال تطوير مهارات وقدرات اقسام التحقيق، والعمل بروح الفريق في حمل رسالة العدالة السامية. 

من جانبه أكد مدير شرطة المدينة المقدم ضهير، على تقديره لدور النيابة العامة الريادي في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف، مؤكداً على العمل المشترك مع أركان العدالة، وحرص الإدارات الشرطية في كافة المواقع على سرعة إنجاز المهام الموكلة إليها، والمتابعة الدورية لكافة التفويضات الواردة من النيابة العامة، مع الالتزام بسلامة الإجراءات القانونية؛ بما يحقق العدالة الناجزة.

والجدير ذكره أن النائب العام، وضمن سياسة تعزيز الرقابة والاطمئنان على سلامة الإجراءات القانونية وتضافر الجهود في إرساء العدالة، يعقد سلسلة زيارات تفقدية تشمل كافة المراكز الشرطية في المحافظات.

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