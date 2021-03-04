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الطب الحرج بالصحة يبحث تفعيل خدمة العناية المتوسطة داخل المستشفيات

04 آذار / مارس 2021 12:12

الطب الحرج بالصحة يبحث تفعيل خدمة العناية المتوسطة داخل المستشفيات
الطب الحرج بالصحة يبحث تفعيل خدمة العناية المتوسطة داخل المستشفيات

غزة- الرأي

بحث مدير الطب الحرج بوزارة الصحة د.اياد أبو كرش، آلية تفعيل خدمة العناية المتوسطة داخل مستشفيات الوزارة، وذلك بهدف المراقبة المستمرة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة والحالات شبه الحرجة التي تحتاج الى متابعة مستمرة ما لا يقل عن أربع مرات يوميا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه برؤساء أقسام العناية المركزة ورؤساء أقسام الباطنة في المستشفيات.


وأوضح د.أبو كرش، أن هذه الخدمة تحتاج الى تجهيزات تفوق الخدمة الموجودة في الاقسام العادية، كما وأنها توفر خدمة صحية آمنة تمنع من تدهور الحالة، وبالتالي لا تحتاج الى نقل الى أقسام العناية المركزة، كما وتقلل من حالات الوفيات والمراضة لهؤلاء الناس داخل المستشفيات.


ويشير الى أنه جارى الأن تجهيز هذه الوحدات في المستشفيات لتبدأ في مجمع ناصر الطبي بخانيونس ومستشفى أبو يوسف النجار برفح.

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