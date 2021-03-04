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المبـــاحث العامة تضبط سارقة مصاغاً ذهبياً من سوق الذهب

04 آذار / مارس 2021 12:24

المبـــاحث العامة تضبط سارقة مصاغاً ذهبياً من سوق الذهب
المبـــاحث العامة تضبط سارقة مصاغاً ذهبياً من سوق الذهب

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة – قسم الذهب بمحافظة غزة امرأةً سارقة بعد قيامها بسرقة عددٍ من الخواتم والأساور الذهبية من سوق الذهب شرق مدينة غزة .


وأكد الرائد عوض العطار رئيس قسم مباحث الذهب المركزي :" أن معلومات وردت من التجار عن قيام امرأة بحوزتها عددٍ من الدبل والخواتم والأساور المسروقة تحاول بيعهم في سوق الذهب".

وأضاف الرائد العطّار" أنه تم القيام بإجراءات البحث والتحري للتعرف على هوية المذكورة تم إحضار تصوير كاميرات المراقبة والتعرف عليها لدى قيامها متلبسةً بسرقة خاتم من محل أحد التجار بالسوق".

وبيّن الرائد العطّار أنه باستكمال إجراءات البحث والتحري تم التعرف عليها وهي من سكان منطقة جباليا شمال قطاع غزة ، وبإحضارها واستجوابها بوجود الشرطة النسائية اعترفت بقيامها بسرقة "5" محلات ذهب خلال يومين حيث ضُبط بحوزتها "6" قطع ذهبية و"5" قطع مصاغ صيني ومبلغاً من المال . 

وأشار الراشد العطّار إلى أنه تم إرجاع جميع المسروقات من المصاغ الذهبي لأصحابه, وتحويل المتهمة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها .

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