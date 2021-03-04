مدرسة بالوسطى تنظم حفل تأبين للمعلمين الراحلين القريناوي و أبو مدين

غزة- الرأي

نظمت مدرسة فتحي البلعاوي الثانوية للبنين بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، حفل تأبيني للمعلمين الراحلين صلاح القريناوي ومدين أبو مدين، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج و رئيس بلدية وادي غزة جبر أبو حجير وذوي الفقيدين ومدير المدرسة وجدي الزيان ووفود من الفصائل الوطنية والاسلامية والهيئة الوطنية للاجئين ولجان الإصلاح في المخيم وسط حضور واسع من المعلمين والطلاب.

في بداية الاحتفال رحب مدير المدرسة وجدي الزيان بالحضور، وتحدث عن سيرة المرحومين العطرة وعن اخلاصهما والتزامهما وعطاءهما في العمل حتى آخر لحظات حياتهم، وأضاف بأن المعلمين القريناوي وأبو مدين كانا مثالاً يحتذى به في البذل والعطاء.



مدير التربية والتعليم بالوسطى قال أننا نلتقي اليوم لتأبين معلمين راحلين أصحاب أخلاق حميدة، ودور فاعل في الميدان التربوي وأصحاب خدمات جليلة، وأشاد الحاج بالجهد الكبير الذي بذله شهداء العلم من أجل خدمة المسيرة التربوية والتعليمية سائلاً الله عز وجل أن يتقبلهم مع الأنبياء والشهداء.

وفي كلمة أهالي الفقيدين ألقى رفعت ابو مدين كلمة مؤثرة عبر من خلالها عن بالغ شكره وامتنانه لكل من وقف مع العائلتين بمصابهم الجلل مثمنا جهد مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومدرسة فتحي البلعاوي الثانوية على هذا الحفل والتضامن مع أهالي الفقيدين.

وتخلل الحفل عرضاً لفرقة الكشافة المدرسية، وقصيدة رثاء ألقاها الطالب جهاد النوري وتوزيع مطوية من الأذكار والأدعية المأثورة أعدها الأستاذ مدين أبو مدين قبيل وفاته، وانتهى الحفل بتكريم أهالي الفقيدين بتقديم صورة تذكارية للمعلمين الراحلين.