"الزراعة" تتفقد قطاع الانتاج النباتي والحيواني في مواصي خان يونس

بلدية خان يونس

تفقدت وزارة الزراعة الفلسطينية، مزارعي منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها وكيل الوزارة د.إبراهيم القدرة على مزارعين محافظات القطاع المختلفة.



وشملت الجولة مزارعي الانتاج النباتي والانتاج الحيواني، حيث رافقه عدد من مدراء الوزارة والمهندسين المختصين بمديرية زراعة خان يونس.



وأكد القدرة، على مواصلة وزارته دعم المزارعين والمربين وحماية منتجهم، مستدلاً بذلك أنه تم الاعلان عن هذا العام "عام جودة مدخلات الانتاج والنهوض بقطاع الزيتون".



ودعا القدرة المزارعين والمربين إلى اتباع خطة الوزارة في تحديد مساحات وكميات الانتاج لتفادي الفائض وتجنب الخسائر، مشدداً على أهمية تنوع المحاصيل التسويقية للضفة الغربية والتصديرية للدول للعربية والخارج.